Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Historische Fotos zieren den beliebten Deferegger Heimatkalender © KK

Entstanden ist er durch Zufall: Vor 21 Jahren fand im Kessler Stadl in Matrei eine Ausstellung, initiiert vom Nationalpark Hohe Tauern, statt. Das Motto lautete „Vom Korsett zum Internet. Die Frauen im Wandel der Zeit“, erinnert sich Ottilie Stemberger aus St. Veit in Defereggen. Mit Gleichgesinnten hatte sie damals alte Fotos aus dem Defereggental gesammelt, die vor allem Frauen und ihre Alltagsgeschichten erzählten. „Als im Herbst die Ausstellung abgebaut wurde, hab ich mir gedacht, es wäre schade, diese Zeitdokumente wieder in Vergessenheit geraten zu lassen“, erinnert sich Stemberger an die Entstehung des ersten „Deferegger Heimatkalenders“.