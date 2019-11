Der Liedermacher Voodoo Jürgens besucht im Oktober 2020 das Gymnasium in Lienz für ein Konzert. Der Vorverkauf läuft bereits.

© KLZ/Daniela Grössing

David Öllerer alias Voodoo Jürgens ist seit seinem Debütalbum "Ansa Woar" Kult in der Austropop-Szene. Mit seiner "Die Kleine Glückspiel-Tour" macht er mit seinem neuen Album auch Halt in der Dolomitenstadt. Am 16. Oktober 2020 wird er auf Einladung der Stadtkultur im Gymnasium Lienz ein Konzert geben.