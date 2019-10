Facebook

An der Vorderseite einer Tiefdruckzone über Westeuropa liegen wir im Bereich einer sich langsam verstärkenden Südwestströmung. Mit dieser werden am Freitag auch außerhalb einzelner Nebel- oder Hochnebelbänke einige dichtere Wolken zu uns gesteuert, wodurch es die Sonne besonders im Tiroler Gailtal und in Richtung Sillian etwas schwerer haben dürfte. Sonst ist es jedoch insgesamt noch eher freundlicher. "Dabei sind die Temperaturen für den Monat Oktober weiterhin recht ansehnlich und man muss nicht unbedingt auf einen Pullover setzen", meint Reinhard Prugger, Meteorologe bei privaten Wetterdienst meteo experts. Die Temperaturen steigen nämlich am Nachmittag zum Beispiel in Tristach auf Werte nahe 17 Grad.