Lienz„BORA“ nimmt Kurs auf schwer vermittelbare Arbeitslose

In Lienz gibt es mit „BORA“ eine neue Beratungs- und Betreuungseinrichtung für Personen mit multiplen Vermittlungshindernissen.

Gabriela Seifter, Sabine Platzer Werlberger, Burgi Waldnig, Karl Zabernig und Hannes Riedl (von links) ©

Mit BORA kann man vieles in Verbindung bringen – sei es nun das Radteam „Bora – hansgrohe“ oder der Fallwind, der entlang der Adriaküste weht. In diesem Fall steht BORA aber für Beratung, Offener Raum und Aktivierung. Hier bestimmt nicht der Wind, sondern das Segel die Richtung. Im Dezember 2017 wurde diese Beratungs- und Betreuungseinrichtung – die vom Arbeitsmarktservice (AMS) finanziert wird – vom Personalservice „itworks“ in Innsbruck pilotiert. Mit Wörgl und Lienz folgten zwei weitere Standorte.