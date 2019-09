Facebook

Hausherr Michael Unterweger (2.v.l.) begrüßte die heimischen Künstler Christa Warscher, Walter Gradnig und Christian Prünster im Vitalpinum © KK/Privat

Just zum 10-Jahres-Jubiläum hat sich das beliebte Ausflugsziel für gesundheitsoriente Menschen endgültig auch als Treffpunkt für Kulturgenießer etabliert. Alle Veranstaltungen, die heuer unter dem Motto „Vitalpinum verzaubert“ organisiert wurden, waren sehr gut besucht, wurden aber jetzt getoppt: Circa 170 Besucher kamen zu Vernissage in den Wohlfühlgarten in Thal. Entsprechend groß die Freude bei den heimischen Künstlern Christa Warscher (Assling), Walter Gradnig (Lienz) und Christian Prünster (Lienz). Nach deren Vorstellung, die Hausherr und Gastgeber Michael Unterweger souverän in Form von Interviews durchführte, konnten die zahlreichen Besuchern die Werke im atmosphärischen Park und im Shop auf sich wirken lassen. Die Exponate nähern sich auf unterschiedliche Art dem Thema „Magische Natur“ und konnten ihren Zauber in der einsetzenden Dunkelheit noch eindrücklicher entfalten. Bis 10. Oktober ist die komplette Ausstellung zu bewundern. Für die musikalische Umrahmung sorgten die Jungmusikanten von „Lump‘m Brass“ aus Anras.