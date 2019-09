Facebook

Gym-Direktor Roland Roßbacher, Maturantin Tamara Kügler und Betreuer Hansjörg Schönfelder bei der Verleihung in Innsbruck © KK/Gymnasium Lienz

Seit Einführung der Vorwissenschaftlichen Arbeit als eine Säule der Matura in den österreichischen Gymnasien werden in einer Kooperation von 14 deutschen und 6 österreichischen Universitäten alljährlich die Dr. Hans Riegel-Fachpreise für besonders gute Vorwissenschaftliche Arbeiten verliehen. Dr. Hans Riegel, der Gründer der Firma Haribo, sieht als zentrales Ziel dieses Wettbewerbs die Förderung von Nachwuchskräften in den Fächern Biologie, Chemie, Geografie, Informatik, Mathematik und Physik.