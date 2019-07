Schlagerstar Roland Kaiser gab sich am Donnerstag in Iselsberg-Stronach die Ehre.

Ederhof-Geschäftsführer Robert Weichselbraun begrüßte gemeinsam mit den Kindern den bekannten Schlagerstar Roland Kaiser (links) © KK/Ederhof, Weichselbraun

Das Rehabilitationszentrum Ederhof in Iselsberg-Stronach bekam am Donnerstag kaiserlichen Besuch: Auf den Weg von Mörbisch (Burgenland) zur Starnacht am Wörthersee, stattete der bekannte Schlagerstar Roland Kaiser, der derzeit auf Österreichtour ist, den Kindern und deren Familien am Ederhof einen Besuch ab. Und er wurde auch mit Freude empfangen – und zwar „mit einem von den Kindern selbst gestalteten Plakat und einem einstudierten Tanz“, wie Ederhof Geschäftsführer Robert Weichselbraun verrät.