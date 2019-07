Facebook

Auf dem Kran blieb ein Paragleiter hängen © Brunner Images

In der Gemeinde Heinfels in Osttirol lief am Abend eine Rettungsaktion in großer Höhe. Nach ersten Informationen war ein Paragleiter mit einem Baukran kollidiert, der in der Nähe der der Burg Heinfels steht. Der Pilot hing an dem Kran. Nach dem Eindruck der Zeugen war er aber unverletzt geblieben.