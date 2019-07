Facebook

Die frisch gebackenen Sozialpädagogen erhielten ihre Diplome © KK/Privat

Mit der Diplomfeier auf Schloss Lengberg war es endlich offiziell: Osttirol und Oberkärnten hat 25 neue Diplomsozialpädagogen. Innerhalb der vergangenen drei Jahre erlebten die frisch gebackenen Sozialpädagogen einen abwechslungsreichen Unterricht in den verschiedensten Fächern. Im Zuge ihrer Pflichtpraktika erhielten sie auch Einblicke in den sozialpädagogischen Alltag – nicht nur im AufBauWerk Schloss Lengberg in Nikolsdorf, sondern auch in anderen Sozialen Einrichtungen in Osttirol und Oberkärnten. Alle 25 angetretenen Sozialpädagogen lösten die Abschlussarbeiten und -prüfungen mit Bravour und somit durften sie bei der Diplomfeier mit Stolz die weiße Fahne hissen.