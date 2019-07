Facebook

Josef Lienharter kehrte Firma HELLA den Rücken © kk/Privat

„Es waren viele und spannende Aufgaben in einem tollen Unternehmen“, sagt Josef Lienharter. Der 55-jährige Manager war insgesamt 21 Jahre in verschiedenen Funktionen für die HELLA-Gruppe tätig, davon allein 15 Jahre als Geschäftsführer bei Konzerngesellschaften im In- und Ausland.