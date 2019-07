Osttirol ist erstmals Austragungsort des Bundesentscheides 4er-Cup und Reden der Landjugend Österreich. Ab heute messen sich die Besten der Besten aus ganz Österreich in Matrei.

Bundesentscheid in Matrei

Beim 4er-Cup ist nicht nur Teamgeist, sondern auch Geschick und Wissen gefragt © JB/LJ Österreich

Nicht nur eine scharfe Zunge, sondern auch Geschick, Wissen und Teamgeist sind ab heute in Matrei gefragt. „Wir freuen uns, dass wir heuer die Ehre haben, den Bundesentscheid im Reden und 4er-Cup in Osttirol austragen zu dürfen“, so die Bezirksobleute der Jungbauernschaft/Landjugend Osttirol, Manuela Leiter und Simon Staller.