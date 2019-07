Landwirtschaftliche Lehranstalt Lienz Für Erweiterung fließen 2,5 Millionen Euro

Facebook

85 Prozent des Mehrzweckgebäudes der LLA Lienz wird abgetragen und neu gebaut © KK/LLA LIENZ

Die Landwirtschaftliche Lehranstalt (LLA) in Lienz wird umfassend erweitert und saniert. Das hat die Tiroler Landesregierung beschlossen. „Eine technisch und räumlich zeitgemäße Ausstattung einer Bildungseinrichtung ist unerlässlich“, betont Landeshauptmann Günther Platter. „Nachdem wir in den vergangenen Jahren am Standort Lienz in die Sanierung der Internate und in den Neubau des Stalles investiert haben, werden nun die Praxisräumlichkeiten auf den neuesten Stand gebracht“, ergänzt Agrarreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler.