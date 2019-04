Die Valeina Dance Champions räumten beim WM-Qualifikationsturnier "Dancestar Austria" in Zell am See wieder ordentlich ab.

Sophie Feichter und Bernhard Warscher freuen sich über Platz 2 und das WM A Finale für "still incomplete" © eventphotography.eu

Die Valeina Dance Champions haben am vergangenen Wochenende am WM-Qualifikationsturnier „Dancestar Austria“ in Zell am See mit 18 Tänzern und insgesamt 11 Tanzbeiträgen teilgenommen. Die Valeina Dancers blieben ihrem Champions-Slogan „Vielfalt auf hohem Niveau“ treu.