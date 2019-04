Land Tirol investiert 400.000 Euro in den letzten Abschnitt des Ausbaus "Liebherr".

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

An dieser Kreuzung finden die Bauarbeiten statt © KK/Brunner

Am Osterdienstag starten mit der Modernisierung und der Asphaltierung der Liebherrkreuzung an der B 100 Drautalstraße die letzten Abschlussarbeiten der Fahrbahnerneuerung im Abschnitt Liebherr, die voraussichtlich bis 24. Mai 2019 dauern. Das Land Tirol investiert 400.000 Euro in die verbesserte Verkehrsführung und Fahrbahnerneuerung.