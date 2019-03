Facebook

Im Krankenhaus Lienz ist rund um die Uhr ein Kinderarzt anwesend © Michael Egger

Das Krankenhaus Lienz hat etwas, was viele Spitäler in Österreich nicht haben. Rund um die Uhr – also 24 Stunden am Tag – ist ein Kinderarzt anwesend. Der große Unterschied zur Rufbereitschaft: Es gibt keine Zeitverluste. „Untertags haben wir eine pädiatrische Ambulanz“, erklärt Primar Andreas Mayr, Sprecher des Krankenhauses. Außerhalb der normalen Dienstzeiten werden Kinder in der Notfallambulanz betreut – und wenn nötig auf die Kinderstation gebracht.

