Philip Wohlgemuth fordert Suchtprävention an den Tiroler Fachberufsschule.

Gemeinsam ein Glas trinken - ist die Verführung zu groß © APA/BARBARA GINDL

In Tirol sind rund 30.000 Menschen alkoholkrank, mindestens 60.000 sind gefährdet. „Besonders hoch ist die Quote bei Menschen aus dem Hotel- und Gastgewerbe. Es gehört oft zur Gästebindung, gemeinsam ein Glas zu trinken, zudem ist Alkohol jederzeit greifbar", sagt Philip Wohlgemuth vom Tiroler ÖGB. Laut Informationen des Gewerkschaftsbundes sagen Experten , dass Menschen aus dem Hotel und Gastgewerbe besonders spät – also viel später als andere - zu Beratungen kommen.