Köll überzeugte bei der WM © GEPA pictures/Andreas Pranter

Alexander Köll, der Matreier Skifahrer, der für Schweden an den Start geht, tastet sich langsam an die Weltspitze heran. Im heutigen WM-Super-G bei der Heimweltmeisterschaft in Åre erreichte Köll Platz 20 - ex aequo mit Daniel Daniklmaier, der zuletzt auf der Streif Fünfter wurde. Hinter sich gelassen hat Köll unter anderem die norwegischen Speed-Superstars Kjetil Jansrud (22.) und Aleksander Aamodt Kilde (24.). Auf den Schweizer Beat Feuz haben Köll nur acht Hundertstel Sekunden gefehlt.