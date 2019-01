Alexander Köll"Gut, dass ich kein Unterwäschemodel bin"

Facebook

Alexander Köll stürzte beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel schwer © APA/EXPA/JOHANN GRODER

Am Freitag wurde Alexander Köll vom schwedischen Skiteam mit dem Hubschrauber von der Streif abtransportiert. Gestern war dem Matreier Sportler wieder zum Scherzen zumute. Via Facebook richtete er eine längere Botschaft aus seiner Osttiroler Heimat an seine Fans und bedankte sich für die Genesungswünsche. Er könne gut mit ein paar "blauen und schwarzen Souveniers am Körper" leben. Und er fügte hinzu: "Gut, dass ich ein Skirennfahrer und kein Unterwäschemodel bin."