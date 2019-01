Der Zwischenfall beim Spiel Nikolsdorf-Mölltal ist abgehakt. Was bleibt.

Luis Suarez biss bei der WM 2014 seinen italienischen Gegenspieler Giorgio Chiellini © APA/EPA/EMILIO LAVANDEIRA

Im Sommer des vergangen Jahres sind auf den Nikolsdorfer Fußballplatz Szenen passiert, die mit Sport gar nichts zu tun haben. In der 1. Klasse A, in welcher der Verein damals noch vertreten war, geht es – freundlich ausgedrückt – um wenig. Und dennoch sorgt der Fußball auch in den Kärntner Amateurligen immer wieder für Emotionen.

