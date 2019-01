Facebook

Die Architekten: Georg Steinklammer, Philipp Glanzl, Peter Jungmann, Paul Mandler, Hortense Kotzinger, Aura Scherzer, Michael Prodinger, Bernd Elwischger, Alexnader Bernhardt, Reinhard Suntinger © Kasupovic

Die Architektur wird in Osttirol nicht wahrgenommen“, sagt Architekt Georg Steinklammer. Aus diesem Grund haben sich rund 15 Osttiroler Architekten zusammengetan, und die „plattform architektur & osttirol“ gegründet. Ziel dieser Plattform, die sich als offenes Forum versteht, ist es, Baukultur im Bezirk öffentlich zu thematisieren und verstärkt in den Mittelpunkt zu rücken. „Wir wollen eine Vernetzung mit den Architekturzentren wie dem „aut.architektur und tirol“ in Innsbruck, der Architekturstiftung Südtirol in Bozen und dem Haus der Architektur in Klagenfurt“. Beispielsweise will man Exkursionen zu diesen drei Hotspots organisieren, „damit Baukultur und Architektur wieder einen Stellenwert bekommt, den sie eigentlich in der Öffentlichkeit im Bezirk haben sollte“, sagt Steinklammer.

