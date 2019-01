Reinhard Prugger und Werner Troger führen ein erfolgreiches Büro für Meteorologie in Lienz. Zu den Kunden gehören neben großen Medienhäusern auch Filmteams und Bauern.

Werner Troger und Reinhard Prugger versorgen Kunden im ganzen deutschsprachigen Raum mit Wetterprognosen. Die Kleine Zeitung gehört zu den loyalsten Abnehmern der Meteorologen © Michael Egger

Der Bergdoktor fährt durch die kitschigschöne Bergidylle des Wilden Kaisers. Und immer wieder stellt sich für den Fernsehzuschauer zuhause die Frage: Wie kann es sein, dass es das Filmteam immer schafft, zur richtigen Zeit am – aus wettertechnischer Sicht – richtigen Ort zu sein. Die Antwort ist einfach: Die Macher der Serie holen sich bei zwei Osttiroler Meteorologen die Informationen über die aktuellen Wetterentwicklungen. Genauer gesagt im Lienzer Büro „MeteoExperts“ von Reinhard Prugger und Werner Troger. Im Geschäft sind die Osttiroler schon lange. Seit Mitte der 1990er-Jahren beliefern sie die Kleine Zeitung mit Wetterberichten. Tag für Tag. „Es hat in dieser ganzen Zeit noch keine Situation gegeben, in der wir nicht liefern konnten“, sagt Reinhard Prugger.

