Stephan Bertel, FSG-Landesvorsitzender und Martin Strasser, FSG-Regionalvorsitzender Osttirol © Kasupovic

Unter dem Motto „Gemeinsam Tirol bewegen“ startet die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) in den Wahlkampf für die vom 28. Jänner bis 7. Februar anstehende Arbeiterkammerwahl. Stephan Bertel, Spitzenkandidat der FSG Tirol, besuchte den Bezirk Lienz und sprach über die Themen Gesundheit und Pflege. „Wir haben ein sehr gutes Gesundheitssystem – jeder bekommt eine medizinische Versorgung. Aber: Wir haben schon jetzt eine Zwei-Klassen-Medizin“, sagt Bertel und wirft gleichzeitig einen Blick auf die Gesundheitszahlen im Bezirk. Mit 118 Ordinationen sei Osttirol gut aufgestellt. Gespräche mit Osttirolern ergaben jedoch, so Bertel, dass ein eklatanter Mangel an Fachärzten bestehe – wie etwa bei den Augenärzte. Um genauere Defizite im Gesundheitswesen im Bezirk aufzuzeigen, könnte sich Bertel vorstellen, eine Studie zu starten. Erst dann könne man Maßnahmen setzen.

