„Freiraum“ in Matrei und „Antonius Natur Apartments“ in Lavant zählen zum Kreis der „5-Edelweiß“-Betriebe.

Elisabeth und Josef Kaplenig aus Lavant © KK/TVBO

Zwei Osttiroler Privatvermieter wurden kürzlich mit der höchsten Auszeichnung von „5 Edelweiß“ prämiert. Sowohl „Freiraum“ in Matrei in Osttirol, als auch „Antonius Natur Apartments“ in Lavant zeichnen sich durch die exzellente Ausstattung und die gelebte Gastfreundschaft aus. Beide Unterkünfte überzeugen mit einzigartigem Charme und der besonderen Liebe zum Detail.