Das Hallenbad in Sillian hat den Betrieb längst schon eingestellt. Die Frage, was mit dem wertvollen Grundstück im Ortszentrum passieren soll, ist hingegen aktuell.

Die Scheiben sind milchig, der Badebetrieb ist in Sillian längst eingestellt © Michael Egger

Auf eine „Monstersitzung“ können sich die Gemeinderäte von Sillian einstellen. Am Mittwoch sind 29 Tagesordnungspunkte abzuarbeiten. Das „Monsterthema“ ist allerdings nicht darunter. Nämlich die Frage, was mit dem Schwimmbad-Areal passieren soll? Bürgermeister Hermann Mitteregger (Team Sillian) hat in der vergangenen Sitzung des Gemeinderates ein neues Konzept vorgestellt, welches die Bebauung durch Reihenhäuser vorsieht. Das Projekt ist Kennern der Sillianer Gemeindepolitik zufolge auch innerhalb der Bürgermeister-Liste umstritten. Eine Mehrheit im Gemeinderat würde es im Moment wohl nicht geben.

