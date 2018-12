Etwa 280 Kinder haben über den Sommer die „Junge Uni“ am Campus Technik Lienz besucht. 22 Nachwuchsforscher waren besonders fleißig.

Paulina Fleißner besuchte neun Veranstaltungen. Fadi Dohnal überreichte ihr das Zertifikat © Egger

Neun Wochen Sommerferien können auch langweilig sein. Nicht in Osttirol. Zum zweiten mal wurde im Campus Technik Lienz die „Junge Uni“ veranstaltet. Neugierige und mutige Kinder beschäftigen sich dabei spielerisch mit der Wissenschaft. „Heuer haben an die 280 Kinder in Osttirol teilgenommen. Alle 21 Veranstaltungen waren ausgebucht“, sagte Silvia Prock, Projektleiterin der Universität Innsbruck im Rahmen der Verleihung des Jungforscherdiploms. Dieses Zertifikat haben alle Teilnehmer erhalten, welche bei mehr als drei Kursen anwesend waren.

