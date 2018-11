Facebook

Ivica Kostelic im Gespräch mit Gerald Hauser © KK/Oblasser

500 Mitglieder hat der Skiclub Zagreb. Fast alle sind zur 100-Jahr-Feier gekommen. Unter den Gästen waren auch Größen des alpinen Skisports wie die Geschwister Ivica und Janica Kostelic. Die Sportlerin ist mittlerweile stellvertretende Ministerin für Sport in Kroatien. Ehrenpräsident des Skiclubs ist der Osttiroler Nationalratsabgeordnete Gerald Hauser (FPÖ). Er ist zur Feier in die kroatische Hauptstadt angereist, wurde dort geehrt und dankte in seiner Rede für „die 30-jährige Treue des Skiclubs zu Osttirol“. 40 Skiklub-Mitglieder trainieren ab 27. Dezember in Osttirol, 150 kommen von 5. bis 12. Jänner 2018 zum Skifahren. Insgesamt hat die langjährige und sehr gute Zusammenarbeit bisher mehr als 100.000 Übernachtungen gebracht.