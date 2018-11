Um Auftragsspitzen abzudecken, soll beim Waffelproduzenten in Heinfels künftig an Sonn- und Feiertagen gearbeitet werden dürfen. Gewerberechtliche Verhandlung geht am Montag über die Bühne.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Loacker will die gewerberechtlichen Voraussetzungen für den Betrieb an Feier- und Sonntagen schaffen. Das heißt nicht automatisch, dass man von der Möglichkeit rasch Gebrauch macht © Michael Egger

Die Waffeln von Loacker sind gefragt – mehr denn je. Das Südtiroler Unternehmen liefert unter anderem nach Saudi Arabien, Korea, China und Israel. Ein großer Teil der Süßigkeiten wird in Heinfels produziert. Und offenbar ist die Auftragslage so gut, dass die Arbeitszeiten ausgedehnt werden. Derzeit darf von 4 Uhr am Montag bis 22 Uhr am Freitag gearbeitet werden. Außerdem wurde gewerberechtlich genehmigt, dass gelegentlich bis 14 Uhr am Samstag gearbeitet werden darf.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.