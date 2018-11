"Eine himmlische Beförderung" gibt es bei der Komödie in Tristach, das Schattenspiel Florentine verzaubert die Kleinen, die Stadtmusik Lienz bittet zum Konzert und es gibt Wintersportbasare in Lienz, Nußdorf/Debant, Matrei und Sillian.

Komödie in Tristach © KK/Veranstalter

1.) "Eine himmlische Beförderung"

Himmlisch-höllische Phantasiekomödie in drei Akten von Wolfgang Bräutigam, aufgeführt vom Schattenseitner Theaterverein Tristach.

Inhalt:

Die Handlung dreht sich um die Hochzeitsvorbereitungen für Tochter Irmi im Hause Weismann. Mutter und Nachbarin organisieren, Vater und Nachbar planen ein Bauprojekt mit dem "schmattigen" Schwiegersohn in spe. In diese Vorbereitungen platzt der junge Teufel Diavolo, der sich mit höllischen Machenschaften seine Hörner verdienen soll. Um das komplette Chaos zu verhindern, wird das tollpatschige Engelchen Raphaela auf die Erde geschickt . . .

Kartenvorbestellung Dorfstube Tristach, Tel. 04852-62268

Erwachsene € 9,- / Kinder € 5,-

Freitag, 9. November, Gemeindesaal Tristach, 20 Uhr.

Weitere Termine: 10. und 17. November, jeweils 20 Uhr und 18. November um 15 Uhr.



Darsteller des Schattseitner Theatervereins Tristach Foto © KK/Veranstalter

2.) "Florentine will´s wissen"

Musikalisches Schattentheater für Kinder ab sechs Jahren.

Eine Geschichte über Zielstrebigkeit, Ausdauer, Fleiß, Freundschaft und nicht zuletzt eine Geschichte über die Liebe zur Musik.

Es spielen und musizieren Irene Moroder und Georg Malfertheiner aus Südtirol.

"Florentine will’s wissen" erzählt die Geschichte eines Mädchens, das eines Tages im Keller Großvaters alte verrostete Trommel entdeckt. Bis zum Auftritt mit dem Schulorchester ist der Weg aber gar nicht so einfach.

Karten sind im Bürgerservicebüro in der Liebburg erhältlich, Info und Reservierung unter Tel. 04852/600-519 und auf www. stadtkultur.at.

Samstag, 10. November, Musikschule Lienz, 14.30 Uhr 16 Uhr.

Musikalisches Schattentheater Foto © KK/Veranstalter

3.) Stadtmusik Lienz

"Von Marinarella über Miss Saigon zur West-Side-Story" lautet das Motto und neben Bläserphilharmonischen Werken gibt es auch besondere Gesangsnummern (u.a. mit Andrea Wilhelmer).

Karten sind im Bürgerservicebüro in der Liebburg erhältlich, Info und Reservierung unter Tel. 04852/600-519 und auf www. stadtkultur.at.

Samstag, 10. November, Stadtsaal Lienz, 20 Uhr.

Stadtmusik Lienz Foto © KK/Stadtmusik

4.) Wintersportbasare

Am 10. November finden Wintersportbasare in Lienz, Nußdorf/Debant, Matrei und Sillian statt. Angeboten werden Ski, Skischuhe, Skibekleidung, Snowboard, Eislaufausrüstung, Anorak, Rodel und alles was man für den Winter braucht.

Lienz:

Annahme: 8.30 bis 11 Uhr

Verkauf: 13 bis 15.30 Uhr

Abholung: 16 bis 17 Uhr

Ort: Gymnasium Lienz

Nußdorf/Debant:

Annahme: 8 bis 11 Uhr

Verkauf: 13 bis 14.30 Uhr

Abholung: 16 bis 17 Uhr

Ort: Kultursaal Debant

Matrei:

Annahme: 13 bis 14.30 Uhr

Verkauf: 15 bis 16 Uhr

Abholen: 16 bis 16.30 Uhr

Ort: Pfarrsaal Matrei

Sillian:

Annahme: 9 bis 11 Uhr

Verkauf: 13 bis 15 Uhr

Abholen: 17 bis 18 Uhr

Ort: Kultursaal Sillian

Wintersportbasar Foto © KK/Elternverein BG/BRG Lienz