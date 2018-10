In der Firma Revital in Nußdorf-Debant wurden Wasserlandschaften und ihre Bedeutung für den Tourismus aus der Sicht von Landschaftsplanern, Filmemachern, Künstlern und Touristikern beleuchtet.

Thomas Zimmermann referierte zum Thema „Wassersport - das unterschätzte Potenzial im Tourismus“ © KK/Privat

Aus einem etwas anderen Blickwinkel wurden im Rahmen der „Integrativen Touristischen Praxisgespräche“ Wasserlandschaften und ihre Bedeutung für den Tourismus beleuchtet. Gemeinsam mit dem Alpinen Wandermanagement (Klagenfurt), den Trail Angels (Obervellach) und dem Verein „Wanderhotels in Europa“ hat Revital zu dieser Veranstaltung geladen. „Es waren Experten aus allen Himmelsrichtungen, Wissensgebieten und Interessenslagen hier“, sagt Klaus Michor, Geschäftsführer von Revital in Nußdorf-Debant. Mit den Praxisgesprächen möchte die Revital Akademie Impulse für Diskussionen und Raum für Erfahrungsaustausch und Ideenentwicklung geben. „Wasser steht für Erneuerung, Gesundheit und Lebensfreude. Wasser verbindet mit dem Leben. Wer Kinder am Bachufer beim Spielen beobachtet, spürt das“, sagt Michor. Daher müsse man versuchen, für die unterschiedlichsten Interessen „synergetische Lösungen für die Zukunft zu finden“.

