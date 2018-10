Oberlienz Mehr Platz für die Technik-Gurus

Die Firma Micado in Oberlienz ist gewachsen – räumlich und personell. Zum 20. Geburtstag des Technologieunternehmens stellte Gallionsfigur Edwin Meindl seine Mitarbeiter in den Vordergrund.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Mitarbeiter in Feierlaune, die Roboter arbeiteten © EGGER

Während in der neuen Halle von Micado die Gäste zum Firmenjubiläum anstießen, arbeiteten die Roboter – zu Lichtershows. Und Gäste sind zum 20. Geburtstag viele in den futuristischen und heimeligen Unternehmenssitz nach Oberlienz gekommen. Dieser wurde heuer erweitert. 700.000 Euro wurden in die Erweiterung investiert. Das ist insofern beachtlich, weil das innovative Unternehmen erst vor vier Jahren von der Stadt in Richtung Norden übersiedelt ist.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.