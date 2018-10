Facebook

Die Anraser Musikanten wollen künftig mit ihrem „eigenen“ Musikstück aufmarschieren © (c) Brunner Images

Die Sprache der Musik geht einfach tiefer. Das machen sich die Organisatoren der 1250-Jahr-Feierlichkeiten in Anras zunutze. Dort wird anlässlich des Jubiläums im kommenden Jahr die Gemeinde musikalisch in Szene gesetzt. Und zwar in Form eines Kompositionswettbewerbes, ausgeschrieben von der Gemeinde. Gesucht wird ein eigens für den Wettstreit komponierter Konzertmarsch mit Triogesang für Blasorchester und ein vierstimmiges Werk für gemischten Chor. Einsendeschluss ist am 31. März 2019 (siehe Infokasten unten). Eine Jury wird die besten Werke prämieren. Die Komponisten erhalten ein Preisgeld bis zu 700 Euro.

