Pfarrer Josef Wieser und Damian Frysz sowie Bischof Hermann Glettler freuten sich mit Vater und Tochter Lobenwein © Vanessa Rachlé/Diözese Innsbruck

Als Ministrant hat Franz Lobenwein aus Oberlienz seine „Karriere“ in der katholischen Kirche begonnen. Jetzt steht er auf dem Höhepunkt ebendieser. Lobenwein wurde mit der päpstlichen Verdienstmedaille „Benemerenti“ von Papst Franziskus ausgezeichnet. Er war unter anderem Begleiter der Sternsingeraktion und für das händische Läuten der Kirchenglocken verantwortlich. Später betreute er über 17 Jahre lang die Turmuhren und -glocken in Oberlienz und Oberdrum. Nach zwei Amtsperioden im Pfarrgemeinderat ist er seit 1999 Mitglied im Pfarrkirchenrat. Ein besonderes Herz hat er für die hoch am Berg gelegene, schwer erreichbare Kirche St. Helena, als deren „Tonmeister“ er tätig ist. Seit einem Vierteljahrhundert kümmert sich Franz Lobenwein um Bilddokumentation der kirchlichen Ereignisse im Dorf. Oftmals war Lobenwein als Fahrer und Visitationsbegleiter der Bischöfe Stecher, Kothgasser und Scheuer im Einsatz.