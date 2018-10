Künstlerin Alexandra Kontriner feierte Vernissage in der RLB Kunstbrücke in Lienz. Die Ausstellung trägt den Titel "Insektarium".

Manfred Miglar, Silvia Höller, Künstlerin Alexandra Kontriner und Karl Brunner © (c) Brunner Images

Künstlerin Alexandra Kontriner feierte in der RLB Kunstbrücke in Lienz die Vernissage ihrer Ausstellung „Insektarium“, in der sich alles um die Welt der Insekten dreht. Sie sind für das Ökosystem unverzichtbar. Die Künstlerin besuchte nach der Pflichtschule die Glasfachschule in Kramsach. Anschließend studierte die gebürtige Asslingerin Kunstgeschichte. Seit drei Jahren arbeitet sie als freischaffende Künstlerin. Einführende Worte zur Ausstellung sprach die künstlerische Leiterin Silvia Höller. Die Ausstellung eröffneten Bankdirektor Karl Brunner und Manfred Miglar, Leiter im Privat- und Geschäftskundenbereich.