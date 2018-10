Facebook

Symbolbild © AP/Kerstin Joensson

Wilderei-Alarm in Osttirol: Ein toter Hirsch wurde am Sonntag im Bereich der Talsperre bei der „Göriacher-Alm“ in Nußdorf-Debant gefunden. Der zuständige Aufsichtsjäger hat das verendete Tier im Bachbett entdeckt und daraufhin die Polizei alarmiert. Beim Hirsch handelt es sich um ein älteres Tier – im Fachjargon „kapitaler Hirsch“ genannt. Der Schaden liegt deshalb im vierstelligen Euro-Bereich. Hoch ist laut Jagd-Kennern auch der ideelle Wert. Interessant: In dieser Gegend ist den zuständigen Jägern schon im Frühjahr eine höhere Anzahl an Fallwild als gewöhnlich aufgefallen. Die Polizei geht davon aus, dass das Tier in der Zeit zwischen 1. und 14. Oktober angeschossen worden ist. Mit den Ermittlungen ist man noch nicht weit gekommen, wie die Exekutive gestern vermeldete. Ein Grund dafür ist, dass im Gebiet kein Projektil gefunden wurde. In der Polizeiinspektion ist deshalb um jeden Hinweis aus der Bevölkerung froh. (Telefon: 059133/7230)