Die Dominikanerinnenklöster in Algund, Südtirol, und Lienz werden zusammengelegt © KK/Klösterle Lienz

Trostlose Aussichten. Seit Jahrzehnten gab es im Dominikanerinnenkloster Maria Steinach in Algund bei Meran in Südtirol keine Neueintritte. Es lebt nur mehr eine Ordensschwester dort. Seit mittlerweile sechs Jahren ist die 86-Jährige die einzige Dominikanerin, die noch die Stellung hält. 1980 wohnten im Vergleich noch elf Schwestern im Kloster in Algund.

Der Vatikan hat nun die Entscheidung getroffen, dass das Südtiroler Kloster mit dem Lienzer Kloster Maria Heimsuchung zusammengelegt wird. Die Vorbereitungen dafür laufen. „Für mich ist es zu früh, dazu schon etwas zu sagen. Es wird sicher noch Zeit brauchen“, sagt Dorothea Lunger, Priorin im Lienzer Orden. In ihrer Amtszeit, die noch zwei Jahre dauert, wird sie dann beiden Klöstern vorstehen. Alle drei Jahre gibt es Neuwahlen.

