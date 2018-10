Im Konzert "Jazz via Brazil" präsentiert Karlheinz Miklin brasilianische Klänge, "100% Rauschfrei" heißt das Programm des Kabarettisten Josef Burger und im Reparatur Café werden kaputte Sachen wieder fit gemacht.

Karlheinz Miklin & Band © KK(c) BAYER KURT

1.) "Jazz via Brazil"

"Jazz via Brazil" nennt sich das neue Programm von Karlheinz Miklin (Saxophon, Flöte), denn seine Bandkollegen Marco Antonio da Costa (Gitarre), Emiliano Sampaio (Gitarre, Posaune)und Luis Andre Carneiro de Oliveira (Schlagzeug) kommen aus Brasilien.

Bassist ist Michael Ringer. Folklore und neue Richtungen aus Brasilien, Zitate argentinischer Musik – alles unter dem gemeinsamen Dach des Jazz – sorgen für eine interessante, frische Mischung.

Karten für das Konzert sind im Bürgerservicebüro in der Liebburg erhältlich, Info und Reservierung unter Tel. 04852/600-519 und auf www. stadtkultur.at.

Freitag, 19. Oktober, Saal der Musikschule Lienz, 20 Uhr.

Karlheinz Miklin & Band Foto © KK/Veranstalter

2.) "100% Rauschfrei!"

Die Selbsthilfe Osttirol veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Verein Alkoholkranke helfen Alkoholkranken ein Suchtpräventionskabarett mit Josef Burger.

Das Programm "Alkohol – GENUSS oder MUSS?" verteufelt den Alkohol nicht, zeigt aber wohl die Fallen des unkontrollierten Konsums und die des daraus resultierenden Missbrauchs auf.

Der Kabarettist Josef Burger war zehn Jahre lang alkoholkrank. Sein Programm "100% Rauschfrei" beginnt ganz cool und endet mit Missbrauch, Sucht und Entzug.

Im Anschluss an das offizielle Programm erzählt Burger aus seinem Leben als Alkoholkranker, mit allen Höhen und Tiefen im Laufe seiner erfolgreichen Therapie.

Freier Eintritt – Spenden erbeten!

Freitag, 19. Oktober, Aula Gymnasium Lienz, 19 Uhr.

Kabarett Josef Burger © KK/Veranstalter



3.) Reparatur Café

Veranstaltet vom Talente-Tauschkreis Osttirol.

Es um gemeinsames Überprüfen, die Ursache oder Stelle für den Funktionsmangel zu finden und den Reparaturversuch zu starten. Gemeinsam wird festgestellt, ob und wie sich der Defekt beheben lässt.

Die Besonderheiten: In der ErklärBAR erklären Experten das Bedienen von Handy, Digitalkamera, Smartphone & Co. Neben den Fachbereichen Elektrik und Elektronik, Näherei, Computertechnik und Fahrradservice, gibt es einen Tischler für Kleinmöbel, einen Messerschleifer, einen Nähmaschinendoktor und einen Kleinmotoren-Spezialisten. Angenommen wird alles, was leicht transportiert werden kann.

Samstag, 20. Oktober, Kultursaal Nußdorf-Debant, 14 bis 17 Uhr.

Reparatur Café Foto © KK/Oswald Marcher