Auch Ausbildner und Tischlerei-Inhaber Friedrich Wieser (links) freut sich über die Auszeichnung seines Lehrlings © Land Tirol/Knabl

Der 18-jährige Daniel Walder aus Sillian hatte letzten Mittwoch einen besonders spannenden Arbeitstag: Arbeitslandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) besuchte ihn bei der Arbeit und übergab ihm die Auszeichnung „Lehrling des Monats August 2018“. Daniel hat mit Ende August seine Lehre zum Tischler in der Bau- und Möbeltischlerei Friedrich Wieser in Strassen abgeschlossen. „Die Auszeichnung ,Lehrling des Monats‘ wird an Lehrlinge vergeben, die leidenschaftlich und wissbegierig an ihre Ausbildung herangehen und sich auch außerhalb ihres Berufs engagieren. Diese jungen Menschen sind die Fachkräfte von morgen und wir möchten unsere Wertschätzung ihnen gegenüber ausdrücken“, so die Landesrätin.