Lehrerin Gertraud Hofmann und Kornelia Mattersberger von der Frühförderstelle mit Schülerinnen der Dominikanerinnen © KK/FACHSCHULE FÜR DOMINIKANERINNEN

Fünf Frühförderinnen begleiten über 40 Kinder und deren Familien in Osttirol, die Unterstützung in der Entwicklung brauchen. „Immer wieder suchen wir neue kreative Spielangebote, die sie fordern und fördern“, erklärt Kornelia Mattersberger von Frühfördern.at. In der Fachschule der Dominikanerinnen in Lienz fanden sie ein offenes Ohr. Unterstützt von Lehrerin Gertraud Hofmann nähten die Schülerinnen Stoffsäcke, die mittels Reißverschluss, Klettverschluss oder Knöpfen zu öffnen sind.