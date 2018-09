125 Osttiroler Biomilch-Betriebe liefern für die Marke „Zurück zum Ursprung“ zu. Damit ist am 1. Oktober Schluss. Grund: Richtlinien wurden verschärft, die für viele nicht umsetzbar sind.

Diese Form von Rinderhaltung wird bald Geschichte sein © Martin Lugger

Und wieder ein harter Rückschlag für die Osttiroler Bio-Milchlieferanten. Vor rund zwei Wochen fand in Lienz eine Sitzung statt, in der darüber diskutiert wurde, wie es mit der Biomilch-Abholung im Bezirk in Zukunft weitergeht. Konkret ging es um die Marke „Zurück zum Ursprung“ (ZzU), die von Werner Lampert für den Lebensmittel-Diskonter Hofer ins Leben gerufen wurde.

