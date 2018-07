„Manfred Mann’s Earth Band“ gastiert am Samstagabend in Nußdorf-Debant. Ummi Gummi feiert 40-jähriges Bestehen.

Die Musiker Mick Rogers, Robert Hart, Manfred Mann, John Lingwood Steve Kinch stehen in Debant auf der Bühne © KK/Mann

"Blinded by the Light“, „For You“, „Do Wah Diddy Diddy“ – das sind nur einige der zahlreichen Hits des südamerikanischen Keyboarders Manfred Mann, der besonders zwischen 1962 und 1980 große Erfolge erzielen konnte. Seit den 1960er Jahren ist sein von Moog-Synthesizern geprägtes, oft jazziges Spiel in den Charts und auf den Bühnen dieser Welt vertreten. Dabei hat er nie aufgehört, sich weiterzuentwickeln und inspirieren zu lassen.