Klaus Klöbel, Georg Schicker, Willigis Gallmetzer, Direktor Rudolf Pollinger, Bettina Wengler, Bezirkshauptfrau Olga Reisner, Andreas Schautzgy, Bezirkshauptmann, Christoph Platzgummer © KK/Land Tirol/Panzl

Im Rahmen des Projekts „Grenzüberschreitender Katastrophenschutz Osttirol-Südtirol“ haben Vortragende zu verschiedenen Themenbereichen aus den Erfahrungen von grenzüberschreitenden Einsätzen berichtet. „Laufende Vorbereitungen und Übungen im Katastrophenschutz sind in unserem Bezirk bereits selbstverständlich. Weil Katastrophen vor Grenzen nicht Halt machen, ist es mir ein besonderes Anliegen, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit abzustimmen und in der höchstmöglichen Qualität sicherzustellen. Dazu gehört auch das persönliche Treffen von Verantwortlichen aus Osttirol und Südtirol“, betonte Bezirkshauptfrau Olga Reisner. Zugleich wurde auch ein Ausblick auf die Planübung am 5. Oktober 2018 im Grenzbereich von Sillian und Vierschach gegeben.