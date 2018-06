Über das Vermögen der Firma "HimmelCelt KG" wurde ein Konkursverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Himmelblau hat bereits geschlossen © Kleine Zeitung

Über das Vermögen der Firma "HimmelCelt KG" in Lienz wurde am 21. Juni ein Konkursverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet. Das hat der Kreditschutzverband von 1870 vermeldet. Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 25. Juli 2018 über den KSV1870 angemeldet werden. Wie hoch die Schulden genau sind, konnte man seitens des Kreditschutzverbandes nicht sagen.