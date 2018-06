Facebook

Das bestehende Gebäude in der Tiroler Straße entspricht nicht mehr den modernen Anforderungen © Eder

Seit rund einem Vierteljahrhundert betreibt der ÖAMTC in der Tiroler Straße in Lienz seinen Stützpunkt. Weil das bestehende Gebäude nicht mehr den modernen Anforderungen entspricht und bereits aus allen Nähten platzt, hat man sich vor rund einem Jahr auf die Suche nach einem neuen Grundstück gemacht. Nach Prüfung einiger Flächen fiel die Wahl nun auf ein Grundstück in der Marktgemeinde Nussdorf-Debant. Dieses liegt direkt neben der Bundesstraße vis-à-vis vom Diskonter Hofer. „Derzeit laufen die Verhandlungen mit der Firma Frey“, sagt Gerhard Seirer, Obmann der Bezirksgruppe Lienz. Sobald es zu einer Einigung kommt, will man mit dem Bau beginnen. Auch die Finanzierung ist gesichert. Insgesamt sollen drei Millionen Euro in den Neubau investiert werden. Mehr Prüfspuren sollen die Wartezeiten für ÖAMTC-Kunden verkürzen.

