Lienz„Die Pfaffin“ ist 2018 Osttirols größtes Theater

Die Schauspieler proben fast täglich. Im Spätsommer wird das Stück aufgeführt. Thematisiert wird das Leid der Emerenzia Pichlerin. Original-Schauplatz: Schloss Bruck in Lienz.

Edina Ladstätter (Mitte) aus Matrei spielt eine Hauptrolle. Geprobt wird derzeit in der Tamerburg © Michael Egger

Am 25. September 1680 wurde Emerenzia Pichlerin in der Nähe der Postleite in Lienz – mit ihren Kindern – getötet und als Hexe verbrannt. Die Defereggerin wurde auch „Perloger Hexe“ genannt – während ihres Prozesses wurde sie auf Schloss Bruck gefoltert. Interessant: Der damalige Lienzer Pfarrer hat Emerenzia Pichlerin verteidigt – ohne Erfolg.

