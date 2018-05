In der Pfarre Heilige Familie in Lienz gibt es neben dem Altar eine Spielecke. Während Eltern den Gottesdienst mitfeiern, können Kinder hier spielen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Pfarre Heilige Familie können Kinder während dem Gottesdienst nun Spielen und Malen © KK/Theo Longo

Spielende Kinder während eines Gottesdienstes? Was noch vor wenigen Jahren kaum vorstellbar war, ist nun möglich. Zumindest in der Pfarre Heilige Familie in Lienz. Seit Palmsonntag gibt es hier eine Spielecke für die jungen Gläubigen. Michaela Wanner hatte die Idee, die Kinderecke links neben dem Altar einzurichten. Sie ist Dekanatsjugendleiterin und macht gerade eine Ausbildung zur Pastoralassistentin. Damit wurde für die Kleinen ein Rückzugsort geschaffen, wo sie sich spielerisch beschäftigen können, während Eltern den Gottesdienst mitfeiern. Neben Spielsachen und Büchern gibt es in der Kinderecke auch „christliche Ausmalbilder, passend zum Motto im Jahreskreis“, erklärt Wanner.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.