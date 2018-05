Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Ehrenamtlich tätige Mitarbeiterinnen im Büchereiwesen aus dem Bezirk Lienz: Monika Walder, Maria Bodner, Kulturlandesrätin Beate Palfrader und Doris Sporer © Land Tirol/Brandhuber

In Tirol gibt es über 170 öffentliche Büchereien, die größtenteils von ehrenamtlichen Mitarbeitern betreut werden. Für ihr langjähriges Engagement überreichte Kulturlandesrätin Beate Palfrader 74 Jubilaren aus 36 Tiroler Büchereien im Rahmen eines Festaktes im Landhaus zum Dank eine Anerkennung und eine Urkunde – unter den Geehrten waren auch drei Personen aus zwei Büchereien im Bezirk Lienz: Monika Walder, Maria Bodner und Doris Sporer. „Ohne den Einsatz der rund 1.300 ehrenamtlichen Mitarbeiter wäre ein so dichtes Netz an Bibliotheken nicht aufrecht zu erhalten. Neben den Schulen sind die öffentlichen Büchereien die größten Leseförderungseinrichtungen im Land und daher von großer Bedeutung für die kulturelle Bildung der gesamten Öffentlichkeit“, verwies Palfrader auf den Stellenwert der ehrenamtlichen Arbeit im Büchereiwesen.