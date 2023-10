Das "Matterhorn Osttirols" wird der Glödis mit seinen 3206 Metern Höhe oft genannt. Der Berggipfel in der Schobergruppe ist seit Tagen Gesprächsthema Nummer eins in der Osttiroler Wander- und Bergsteigerszene. Der Grund ist ein Handyvideo vom 8. Oktober, das zeigt, wie sich am Westgrat des Gipfels zwei Felsplatten lösen.