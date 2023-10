Im Jahr 2006 übernahmen Manfred Tönig und Installateurmeister Robert Woltsche die Firma Haustechnik Egger von Gudrun Egger, die das Unternehmen jahrzehntelang geführt hatte. "Die Besonderheit unseres Unternehmens ist es, dass wir Installateur und Elektriker in einer Firma sind. Unsere Kunden profitieren zum Beispiel davon, dass wir Wärmepumpe und Photovoltaik oder Heizraumsanierung und Bäderrenovierung aus ein einer Hand anbieten", betonen die beiden Geschäftsführer.

Haustechnik Egger beschäftigt am Firmenstandort in Matrei aktuell mehr als 20 Mitarbeiter – unter ihnen auch zwei weibliche Installations-Lehrlinge. Das Unternehmen hat sich auch in Sachen Photovoltaik einen Namen gemacht und in diesem Segment Pionierarbeit in ganz Österreich geleistet. Schon vor mehr als zehn Jahren installierte Haustechnik Egger auf den Dächern des Schulzentrums und des Feuerwehrhauses in Matrei Photovoltaik-Anlagen. Mit dem von diesen Anlagen erzeugten Strom könnten 145 Haushalte mit Energie versorgt werden.

Urkunde überreicht

Für die Tiroler Wirtschaftskammer überreichte kürzlich Anton Pletzer jun., stellvertretender Innungsmeister der Fachgruppe Heizungs-, Sanitär- und Lüftungstechnik, das Ehrendiplom für mehr als 70-jährige unternehmerische Tätigkeit an die Geschäftsführer der Haustechnik Egger GmbH.