"Viele Wege führen zu Gott, einer geht über die Berge." Dieses Zitat ordnet man in Tirol gerne Alt-Bischof und Bergsteiger Reinhold Stecher zu. Fälschlicherweise. Denn der verstorbene Alt-Bischof hat 1999 in einem Eintrag im Gipfelbuch der Wildgratspitze darauf hingewiesen, dass er diesen Spruch zwar gerne verwendet, aber nicht geprägt hat. Es ist also ein sogenanntes Kuckuckszitat. Worte, die einer berühmten Person in ihr Nest gelegt werden. Gerald Krieghofer, Philosoph und Literaturwissenschaftler, hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, solche falschen Zitate zu hinterfragen und Licht ins Dunkel zu bringen.