Am Riederberg in Winnebach in der Gemeinde Innichen (Südtirol) kam es am Mittwochabend zu einem Waldbrand. Was dann folgte, ist ein Musterbeispiel von grenzüberschreitender Zusammenarbeit im Ernstfall. Neben den Freiwilligen Feuerwehren Winnebach, Vierschach, Welsberg und Innichen, rückten auch die Feuerwehren Sillian und Arnbach aus. Sie legten eine drei Kilometer lange Leitung vom Thurntaler See bis zum Einsatzort.